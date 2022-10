Marcovaldo va a Berbenno e trova spenta l’illuminazione pubblica di notte | per risparmiare

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 ottobre 2022). Per chi fosse intenzionato ad andare a, di sera, il consiglio è quello di munirsi di una torcia. Lo sa beneche qualche giorno fa ha scelto il comune della Valle Imagna per portare Domitilla e i suoi figli a visitare il Monumento naturale Valle del Brunone. Una valletta ubicata nel comune di, a non molta distanza dalla frazione di fondovalle Ponte Giurino, all’interno della quale scorre il Torrente Brunone, che dà il nome al sito. Nonostante le giornate si siano accorciate e le sere infreddolite, i pomeriggi caldi permettono di rilassarsi ancora qualche ora a contatto con la natura e cosìsi prende un giorno di ferie da trascorrere in un luogo che, nonostante i fossili rinvenuti di rettili, pesci, crostacei e insetti, ancora in pochi conoscono. Decide ...