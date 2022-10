"Il fenomeno ha fallito sul price cap". Castelli, che stoccata a Draghi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roberto Castelli, ex ministro leghista della Giustizia, non usa mezzi termini e prende di petto l'attuale premier Mario Draghi per la sua incapacità di imporre il price cap europeo al prezzo del gas. Sono mesi che si parla di questa misura ma i Paesi dell'Ue continuano a marciare separatamente. Di emergenza energia e importazione di gas si è parlato durante la trasmissione "Omnibus" in onda il 5 ottobre su La7. "Siamo in guerra e bisognerebbe intervenire subito - ha detto Castelli in collegamento con La7 - Questo governo lo può fare con provvedimenti sul prezzo del gas che sta scassando i bilanci delle aziende. Tra qualche mese ci troveremo a dover pagare miliardi di cassa integrazione per non aver voluto pagare miliardi per tenere sotto controllo il prezzo del gas. Draghi il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roberto, ex ministro leghista della Giustizia, non usa mezzi termini e prende di petto l'attuale premier Marioper la sua incapacità di imporre ilcap europeo al prezzo del gas. Sono mesi che si parla di questa misura ma i Paesi dell'Ue continuano a marciare separatamente. Di emergenza energia e importazione di gas si è parlato durante la trasmissione "Omnibus" in onda il 5 ottobre su La7. "Siamo in guerra e bisognerebbe intervenire subito - ha dettoin collegamento con La7 - Questo governo lo può fare con provvedimenti sul prezzo del gas che sta scassando i bilanci delle aziende. Tra qualche mese ci troveremo a dover pagare miliardi di cassa integrazione per non aver voluto pagare miliardi per tenere sotto controllo il prezzo del gas.il ...

