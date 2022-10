GfVip | Codacons denuncia concorrenti e Mediaset a Procura e AgCom

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sulle polemiche scatenatesi in seguito all’uscita del concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ Marco Bellavia, e delle accuse di bullismo nei suoi confronti piovute da più parti verso i, interviene il, che presenta oggi un esposto alladella Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nel documento si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc. “Ancora una volta -spiega il- la trasmissione disi rende protagonista di gravi episodi che, oltre a rappresentare una forma di violenza, sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane. Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure ...