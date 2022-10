Draghi - Meloni | grande gelo? Per nulla Passaggio di consegne nel segno del fair play

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tra governo entrante e uscente una collaborazione che appare inedita. Come nelle democrazie mature. In Italia non è stato sempre ...

...07 Governo, fonti a Bloomberg: esclusa ipotesi Panetta a Economia 11:54 Pnrr: cabina di regia alle 15 con11:26 FdI: al via esecutivo nazionale con10:34arrivata nella sede del ...Un governo 'il più autorevole e di alto profilo' possibile. Per Giorgiaormai è un mantra. E pure se il muro del silenzio che si è costruita attorno non sembra ...vicino a Marioe con il ...Caro Maestro, passata la furia delle elezioni, ogni contendente si è dato una calmata. A cominciare da Giorgia Meloni che, da premier in pectore… Alt! Pure tu con questo “premier” In Italia questa fi ...Il fondatore della Buona destra ed esponente di Azione: "Giorgia è dentro una tenaglia tra quel che era e quel che deve essere. Sa benisismo che ...