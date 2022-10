Draghi è ottimista sul Pnrr |   Nessun ritardo

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - "Ilha un modo molto semplice e trasparente per valutare a che punto è la sua realizzazione: il numero di obiettivi e traguardi raggiunti alla fine di ciascun semestre. Dal raggiungimento di questi obiettivi, e da nient'altro, dipende il disborso delle risorse europee. Nel primo semestre del 2022, l'Italia ha raggiunto ancora una volta tutti gli obiettivi del, come ha accertato la Commissione Europea la scorsa settimana. L'Italia potrà ricevere altri 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi ricevuti negli scorsi mesi. Non ci sono ritardi nell'attuazione del: se ce ne fossero, la Commissione non verserebbe i soldi". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio dimissionario, Mario, nel suo intervento introduttivo alla cabina di regia a palazzo Chigi.prosegue: ...