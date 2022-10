Contro il caro bollette i Comuni chiedono un miliardo. Anci: “Dai tram all’illuminazione si rischia di fermare tutto” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I sindaci non scendono in piazza con gli aderenti al movimento “Don’t Pay” che si organizzano e durante le manifestazioni bruciano le bollette, ma stanno iniziando ad assaporare l’aumento ingente delle spese che i Comuni devono sostenere. E’ molto chiaro l’appello al nuovo governo del delegato al Fisco locale dell’Anci Alessandro Canelli: “Bisogna cominciare a ragionare su un miliardo di euro in più per i Comuni da qui a fine anno”. Soldi “in più” perché già a metà settembre è stato approvato un provvedimento che stanziava 350 milioni di euro per i Comuni e 50 milioni per le città metropolitane e province. Ma non bastano. “Si rischia di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I sindaci non scendono in piazza con gli aderenti al movimento “Don’t Pay” che si organizzano e durante le manifestazioni bruciano le, ma stanno iniziando ad assaporare l’aumento ingente delle spese che idevono sostenere. E’ molto chiaro l’appello al nuovo governo del delegato al Fisco locale dell’Alessandro Canelli: “Bisogna cominciare a ragionare su undi euro in più per ida qui a fine anno”. Soldi “in più” perché già a metà settembre è stato approvato un provvedimento che stanziava 350 milioni di euro per ie 50 milioni per le città metropolitane e province. Ma non bastano. “Sidi dover, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui ...

