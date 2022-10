Unispace | I lavoratori più giovani | la cosiddetta Generazione Z | sono più inclini a tornare in ufficio di qualsiasi altra fascia di età

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo quanto risulto dalla nostra ricerca, nonostante siano nati in un mondo digitale, la maggior parte della Gen Z preferisce svolgere attività di collaborazione in. Sulla base dei nostri dati, il 78% deidella Gen Z trova più facile creare un rapporto con i colleghi nel luogo di lavoro; mentre l'81% si sente completamente estraniato quando lavora da casa non essendoci alcun tipo di collaborazione. LONDRA, 4 ottobre 2022 /PRNewswire/Una preferenza per un rapporto faccia-a-faccia, azienda esperta nella progettazione degli spazi di lavoro, ha recentemente condotto uno studio su oltre 3.000 dipendenti, un terzo dei quali è agli inizi della propria carriera. Questa ricerca mostra che la maggior parte (79%) di coloro che hanno risposto al sondaggio facenti parte della Gen Z, si sente più attivo ...