Tutte le facce della repressione in Iran | dai pasdaran alle varie intelligence | fino ai gruppi formati dai criminali pescati nelle carceri

(Di martedì 4 ottobre 2022) Le proteste che vanno avanti da ormai due settimane in diverse cittàiane hanno posto sotto la luce dei riflettori le capacità repressive delle agenzie di sicurezzaRepubblica Islamica: sono centinaia gli arresti e decine le vittime civili degli scontri con polizia e altri corpi statali. La responsabilità nella gestione dell’ordine pubblico innon è però a carico di un’unica istituzione ma “condivisa” tra diverse agenzie ufficiali e semi ufficiali. Innanzitutto c’è l’delle GuardieRivoluzione (da non confondere con il Mois, il ministero dell’), creata dalla Guida Suprema Ali Khamenei nel 2009 dopo le proteste per la rielezione di Mahmoud Ahmadinejad, alla cui testa è rimasto per 13 anni Hossein Taeb, rimpiazzato lo scorso gennaio dal ...