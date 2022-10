Scioperano i corrieri | Ugl | “Chiediamo un altro tavolo sindacale”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 ottobre 2022) “Facendo seguito all’incontro odierno presso la sede Fedit, nel quale abbiamo affrontato i temi che hanno determinato la proclamazione dello stato di agitazione, siamo a manifestare il nostro disappunto per il mancato raggiungimento delle risposte da noi auspicate”. E’ quanto si legge in una lettera a firma di Ugl. “Ci aspettavamo una maggior volontà nel fornirci dei chiarimenti rispetto ai cali dei volumi nelle filiali SDA del Lazio – spiega Ugl – e al contemporaneo aumento verso altri soggetti, ma con nostro stupore, abbiamo ricevuto solo risposte banali e superficiali, in cui il calo dei volumi, a detta di SDA è dovuto semplicemente al mercato della distribuzione. A nostro giudizio, il calo dei volumi è dovuto ad una chiara e specifica scelta fatta dal committente principale, atta alla mera riduzione dei costi. Da qui la nostra richiesta di convocare a stretto giro un ulteriore ...