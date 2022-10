Sanremo 2023: il noto cantante deve abbandonare (Di martedì 4 ottobre 2022) Sanremo 2023, il noto cantante deve abbandonare: arriva la brutta notizia per Amadeus, ecco i dettagli della decisione. Mentre continua a condurre I Soliti Ignoti, Amadeus sta preparando la sua ennesima edizione del Festival di Sanremo, kermesse che sotto la sua guida è ancora una volta pronta a stupire tutti quanti. Al momento però, mentre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 ottobre 2022), il: arriva la brutta notizia per Amadeus, ecco i dettagli della decisione. Mentre continua a condurre I Soliti Ignoti, Amadeus sta preparando la sua ennesima edizione del Festival di, kermesse che sotto la sua guida è ancora una volta pronta a stupire tutti quanti. Al momento però, mentre L'articolo proviene da Leggilo.org.

zzoccolone : “perché l’attesa porta con se un sapore dolce amaro” è per caso un indizio per dirci cuore amaro second version San… - EwtnItalia : Il musicista e sacerdote romano sarà presidente della giuria e revisore dei testi #donMarcoFrisina #Sanremo2023… - IlariaRiga : RT @TandiRi: C’è un forte bisogno di Sanremo 2023 - MillyPalombaro : RT @TandiRi: C’è un forte bisogno di Sanremo 2023 - icar0libero : passiamo al prossimo concorrente di sanremo 2023. sono l due artisti molto diversi ma al contempo simili, lui ispir… -