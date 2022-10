Riccardo Ruggiero | l' ex ad Telecom aggredito a Milano | ' Hanno tentato di strapparmi l' orologio'

rep_milano : L'ex ad di Telecom Riccardo Ruggiero aggredito in centro a Milano: 'Hanno provato a strapparmi l'orologio' - SwiftViorica : RT @KDFCPlaylist: The Medici: Act I Prelude by Ruggiero Leoncavallo / La Scala Philharmonic Riccardo Chailly / Decca 002619502 - Allison89048556 : RT @KDFCPlaylist: The Medici: Act I Prelude by Ruggiero Leoncavallo / La Scala Philharmonic Riccardo Chailly / Decca 002619502 - KDFCPlaylist : The Medici: Act I Prelude by Ruggiero Leoncavallo / La Scala Philharmonic Riccardo Chailly / Decca 002619502 -

Brutta avventura nel pomeriggio di oggi, martedì 4 ottobre 2022, in pieno centro a Milano per, ex amministratore delegato di Telecom e altre aziende delle telecomunicazioni. Il manager, intorno alle 13, mentre dal lavoro stava andando a casa per una pausa, tra via Palestro e ...Aggredito e rapinato in pieno centro a Milano. L'ultima vittima della microcriminalità è, 61 anni, ex amministratore delegato di Tim. E' lui stesso a raccontare all'Adnkronos un episodio che non smette di turbarlo. 'In pausa pranzo camminavo in via Palestro, all'angolo ...Brutta avventura nel pomeriggio di oggi, martedì 4 ottobre 2022, in pieno centro a Milano per Riccardo Ruggiero, ex amministratore delegato di Telecom e altre aziende delle ...(Adnkronos) - Aggredito e rapinato in pieno centro a Milano. L'ultima vittima della microcriminalità è Riccardo Ruggiero, 61 anni, ex amministratore delegato di Tim. E' lui stesso a raccontare ...