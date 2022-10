Pordenone Art and Food 7-8-9 ottobre

Leggi su udine20

(Di martedì 4 ottobre 2022) Una manifestazione che punta decisamente sull’alta qualità di prodotti, protagonisti, incontri e relazioni e su un’accoglienza di prim’ordine, coniugando arte e cibo, ovvero creatività e gusto, curiosità e sapori: questa èARTAND, che torna nella sua terza edizione dal 7 al 92022 per coinvolgere la città in una vera festa per gli occhi e per il palato, dichiarando apertamente che “piccolo, buono è meglio”. Questo originale festival raccoglie la partecipazione delle realtà più importanti del settore enogastronomico e ricettivo locale, nonché altre associazioni e categorie economiche e culturali. «Artand– spiega il vicepresidente della CCIAA di-Udine, Michelangelo Agrusti – è un fortunato esempio di sinergia tra istituzioni pubbliche ...