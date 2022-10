(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Certo che partecipo allasul punto dellee non solo”. Alessia, ex deputata Pd e membro della, è stata tra le prime a sollevare il caso dell’assenza di parità di genere tra gli eletti dem. Nei nuovi gruppi lesono circa un terzo. “E’ una questione che attiene alla credibilità di un partito: se la parità resta solo enunciata e non viene praticata, ma che credibilità puoi avere?”, dice all’Adnkronos. “Giovedì arriverò incon uno spirito costruttivo ma con la voglia di fare un’analisi franca e sincera fino in fondo, dicendo realmente quello che penso. In questo partito troppo spesso si dice più quello che conviene che quello che realmente si pensa… “. E lei che pensa? ...

News24_it : Pd, Morani: 'Direzione? Interverrò su donne e sul resto, è ora di dirci la verità' - fisco24_info : Pd, Morani: 'Direzione? Interverrò su donne e sul resto, è ora di dirci la verità': (Adnkronos) - 'Meloni arrivata… - pleccese : Pd, Morani: “Direzione? Interverrò su donne e sul resto, è ora di dirci la verità” ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Pd, Morani: “Direzione? Interverrò su donne e sul resto, è ora di dirci la verità” ??Leggi di più su… - ledicoladelsud : Pd, Morani: “Direzione? Interverrò su donne e sul resto, è ora di dirci la verità” -

Adnkronos

'Certo che partecipo alla. Interverrò sul punto delle donne e non solo'. Alessia, ex - deputata Pd e membro della, è stata tra le prime a sollevare il caso dell'assenza di parità di genere tra gli eletti dem. Nei nuovi gruppi le donne sono circa un terzo. 'E' una ...'Certo che partecipo alla. Interverrò sul punto delle donne e non solo'. Alessia, ex - deputata Pd e membro della, è stata tra le prime a sollevare il caso dell'assenza di parità di genere tra gli eletti dem. Nei nuovi gruppi le donne sono circa un terzo. 'E' una ... Pd, Morani: "Direzione Interverrò su donne e sul resto, è ora di dirci la verità" Nel mirino l’incidente probatorio sulle cause del crollo. La Procura, che basa l’accusa sulla perizia, chiede tempo per replicare ...(Adnkronos) - "Certo che partecipo alla Direzione. Interverrò sul punto delle donne e non solo". Alessia Morani, ex deputata Pd e membro della Direzione, è stata tra le prime a sollevare il caso dell' ...