Marco Bellavia ritornerà al Grande Fratello Vip 7? Faccia a faccia con i vipponi (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia è ritornato a casa e ha lanciato il suo messaggio via social. Dopo le ultime giornate delicate della sua vita televisiva, vissute all’interno del Grande Fratello Vip 7, l’ex volto storico di Bim Bum Bam è apparso più sereno e sorridente. Non che avessimo dubbi, una volta estrapolato dalla Casa, che era diventata ormai la sua gabbia, è riuscito di nuovo a riacquistare un pochino di serenità. Ma lo rivedremo ancora nel reality? Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7 Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato che non appena il volto storico di Bim Bum Bam fosse stato bene, sicuramente l’avremmo rivisto nello studio ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 ottobre 2022)è ritornato a casa e ha lanciato il suo messaggio via social. Dopo le ultime giornate delicate della sua vita televisiva, vissute all’interno delVip 7, l’ex volto storico di Bim Bum Bam è apparso più sereno e sorridente. Non che avessimo dubbi, una volta estrapolato dalla Casa, che era diventata ormai la sua gabbia, è riuscito di nuovo a riacquistare un pochino di serenità. Ma lo rivedremo ancora nel reality? Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 Il ritorno dialVip 7 Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato che non appena il volto storico di Bim Bum Bam fosse stato bene, sicuramente l’avremmo rivisto nello studio ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - MarchezVousLuci : GfVip, Marco Bellavia bullizzato dal gay Ciacci e dal trans: a loro tutto è permesso - ILoveBTS_17 : RT @koala_targaryen: chi scrive a signorini per chiedere il rientro di ginevra e chi crea # per farla tornare nella casa dimostra ancora un… -