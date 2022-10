La miniserie The Thing About Pam su Top Crime il 4 ottobre, Renée Zellweger in un’inquietante storia vera (Di martedì 4 ottobre 2022) Al debutto The Thing About Pam su Top Crime, a partire dal 4 ottobre arriva la miniserie basata sul podcast omonimo. La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto che riguarda Pam Hupp e il suo coinvolgimento nell’omicidio di Betsy Faria nel 2011, che poi ha portato all’arresto del marito Russ. Quando la sua condanna è stata ribaltata, il crimine ha innescato una catena di eventi che ha messo in luce uno schema diabolico che coinvolgeva in prima persona Pam Hupp e il suo alibi per coprire il tutto. Protagonista della miniserie è l’attrice due volte Premio Oscar Renée Zellweger, irriconoscibile nei panni di Pam Hupp, un’autoproclamata imprenditrice arrestata per l’omicidio di Betsy Faria; nel cast anche: Josh ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) Al debutto ThePam su Top, a partire dal 4arriva labasata sul podcast omonimo. Laè ispirata a un fatto realmente accaduto che riguarda Pam Hupp e il suo coinvolgimento nell’omicidio di Betsy Faria nel 2011, che poi ha portato all’arresto del marito Russ. Quando la sua condanna è stata ribaltata, il crimine ha innescato una catena di eventi che ha messo in luce uno schema diabolico che coinvolgeva in prima persona Pam Hupp e il suo alibi per coprire il tutto. Protagonista dellaè l’attrice due volte Premio Oscar, irriconoscibile nei panni di Pam Hupp, un’autoproclamata imprenditrice arrestata per l’omicidio di Betsy Faria; nel cast anche: Josh ...

