Inter, Marotta su Skriniar: «Lui è una certezza per noi. Mercato? Sicuramente può aver influito» (Di martedì 4 ottobre 2022) Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima della partita di Champions League contro il Barcellona Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima della partita di Champions League contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni: «Skriniar? Quando si sente parlare sempre di Mercato certe voci possono dare fastidio e Sicuramente possono aver influito anche su Milan. Personalmente ridurrei le finestre di Mercato, ma quella di quest'anno è una stagione anomala e dobbiamo gestire anche questo. Lui è una certezza per l'Inter». INZAGHI – «Anche con una sconfitta lui sarà confermato sulla panchina senza dubbio. Il Barcellona è un bel banco di prova per ritrovare ...

