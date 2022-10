Il Napoli è come Obelix: più i rivali sono grossi, più si diverte (Di martedì 4 ottobre 2022) Ajax-Napoli 1-6 è un po’ quel che fu Real Madrid-Milan nel 1989. Allora finì 1-1 ma praticamente mai era accaduto che una squadra italiana andasse al Bernabeu a impartire una lezione di calcio. Era il Milan di Sacchi. Stasera il Napoli di Spalletti ha annichilito l’Ajax nello stadio intitolato a Johan Cruyff simbolo della squadra che ha rivoluzionato il calcio. Questo Napoli è un’iradiddio. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, che pure vanno approfonditi, ma è una squadra che non ha nulla in comune col Napoli del decennio precedente. Era una squadra forte, a tratti fortissima, bella ma terribilmente tremebonda. Questa, invece, somiglia a Obelix. Più l’avversario è grosso, più si diverte. Ce li figuriamo Kvaratskhelia, Raspadori, Anguissa fregarsi le mani mentre scendono in campo. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Ajax-1-6 è un po’ quel che fu Real Madrid-Milan nel 1989. Allora finì 1-1 ma praticamente mai era accaduto che una squadra italiana andasse al Bernabeu a impartire una lezione di calcio. Era il Milan di Sacchi. Stasera ildi Spalletti ha annichilito l’Ajax nello stadio intitolato a Johan Cruyff simbolo della squadra che ha rivoluzionato il calcio. Questoè un’iradiddio. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, che pure vanno approfonditi, ma è una squadra che non ha nulla in comune coldel decennio precedente. Era una squadra forte, a tratti fortissima, bella ma terribilmente tremebonda. Questa, invece, somiglia a. Più l’avversario è grosso, più si. Ce li figuriamo Kvaratskhelia, Raspadori, Anguissa fregarsi le mani mentre scendono in campo. ...

mirkocalemme : Impressionante come il #Napoli resti impassibile dopo un gol preso in quel momento, in quel modo, in quello stadio.… - anperillo : Un #Napoli pazzesco che sta regalando spettacolo all’Amsterdam Arena, come fece distruggendo il #Liverpool al… - LegaBasketA : Jordan Mickey è l'#MVP @UnipolSai_CRP della prima giornata ?? L'ala della @Virtusbo, protagonista della rimonta cont… - grazianorossi : ? Guardate come ha giocato il #Napoli stasera, un gol più bello dell'altro. Sei. Ne ha fatti sei all'Amsterdam Aren… - Unaacaso9 : RT @LotiratureClub: Continuate a raccontarmi di come sia stata una vergogna aver perso contro questo Napoli -