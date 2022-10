Il Napoli affonda l'Ajax 6-1 ed è primo a punteggio pieno (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Un Napoli sontuoso travolge a domicilio l'Ajax e si prende la terza vittoria in tre gare di Champions League a punteggio pieno dopo il primo giro di partite. Alla Johann Cruijff Arena finisce addirittura 6-1 per la squadra di Spalletti, che continua a comandare il Gruppo A a punteggio pieno con 13 gol fatti e solo 2 subiti: decisiva la doppietta di Raspadori oltre ai sigilli di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, che rendono vano l'iniziale vantaggio di Kudus. Lancieri costretti anche a chiudere in inferiorità numerica per l'espulsione di Tadic. La prima grande palla gol del match la creano i partenopei dopo neanche tre minuti di gioco, con Raspadori che mette a lato su tocco di Lobotka, ma a passare in vantaggio sono gli olandesi al 9': Bergwijn mette in mezzo da ... Leggi su agi (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Un Napoli sontuoso travolge a domicilio l'e si prende la terza vittoria in tre gare di Champions League adopo ilgiro di partite. Alla Johann Cruijff Arena finisce addirittura 6-1 per la squadra di Spalletti, che continua a comandare il Gruppo A acon 13 gol fatti e solo 2 subiti: decisiva la doppietta di Raspadori oltre ai sigilli di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, che rendono vano l'iniziale vantaggio di Kudus. Lancieri costretti anche a chiudere in inferiorità numerica per l'espulsione di Tadic. La prima grande palla gol del match la creano i partenopei dopo neanche tre minuti di gioco, con Raspadori che mette a lato su tocco di Lobotka, ma a passare in vantaggio sono gli olandesi al 9': Bergwijn mette in mezzo da ...

