Covid | Mattarella | “La pandemia non è definitivamente sconfitta Ci sarà ancora bisogno di intelligenza collettiva e responsabilità”

"La pandemia non è definitivamente sconfitta, anche se l'azione dei vaccini e la risposta responsabile degli italiani ne hanno frenato l'espansione, ridotto grandemente la pericolosità e salvato la vita a decine di migliaia di persone. Vi sarà ancora bisogno di intelligenza collettiva e responsabilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Assisi alla cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco. "La Conferenza episcopale italiana – ha ricordato il Capo dello Stato – ha voluto ricordare, in questa occasione, tutti coloro che, con sacrificio, si sono prodigati per contrastare il Covid-19 e le sue molteplici conseguenze e, insieme, le tante vittime

