"Cose brutte". Ginevra Lamborghini, choc dopo la squalifica dal GF Vip 7. Misure drastiche (Di martedì 4 ottobre 2022) Al GF Vip 7 la squalifica di Ginevra Lamborghini è stata accolta con favore dalla maggior parte del pubblico, che ha condannato la sua frase proferita nella Casa in riferimento a Marco Bellavia, poi ritiratosi per problemi psicologici: "Merita di essere bullizzato uno come lui". Alla luce del fatto che ha toccato una delle piaghe sociali, Alfonso Signorini e la produzione hanno proceduto con il provvedimento più duro. Ma ora sta succedendo qualcosa di molto negativo e lo staff della ragazza è stato costretto a intervenire. dopo la puntata del GF Vip 7, che ha anche causato la squalifica di Ginevra Lamborghini, alcune persone si sono rese protagoniste di gesti censurabili. Ed è stata presa una drastica decisione da parte dei collaboratori della sorella di Elettra.

