Concorso Dsga: i bandi, con le date per le domande, i posti, il calendario delle prove, saranno regionali (Di martedì 4 ottobre 2022) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 giugno 2022, n. 146 con il regolamento del Concorso per titoli ed esami per Dsga. Le date per presentare le domande non sono ancora note, saranno disponibili con i bandi regionali. Le indicazioni sui bandi regionali all'articolo 9 del decreto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 ottobre 2022) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 giugno 2022, n. 146 con il regolamento delper titoli ed esami per. Leper presentare lenon sono ancora note,disponibili con i. Le indicazioni suiall'articolo 9 del decreto. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso Dsga: i bandi, con le date per le domande, i posti, il calendario delle prove, saranno regionali - TecnicaScuola : Concorso DSGA, in Gazzetta Ufficiale il Regolamento [TESTO] -- - scuolainforma : Concorso DSGA, Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: requisiti, prove e valutazione titoli (ALLEGATI) - orizzontescuola : Concorso Dsga: 60 quesiti su diritto, legislazione, contabilità in 120 minuti. 150 punti in totale. DECRETO in Gazz… - ProDocente : Concorso Dsga: 60 quesiti su diritto, legislazione, contabilità in 120 minuti. 150 punti in totale. DECRETO in Gazz… -