Borse in deciso rialzo sull'ipotesi che le banche centrali rallentino la stretta monetaria (Di martedì 4 ottobre 2022) Corrono i listini azionari di tutta Europa, consolidando i forti guadagni di ieri. Francoforte sale di oltre il 3%, Parigi del 3,5%, Londra del 2,1%. Milano in rialzo del 2,5%. Ieri a Wall Street aveva chiuso in rialzo del 2,6% sullo Standard and Poor's 500 e del 2,2% sul Nasdaq. Le Borse sono esaltate dalla possibilità che le grandi banche centrali frenino o addirittura arrestino il loro percorso di rialzo dei tassi di interesse. I rinnovati timori di una recessione severa e le recenti turbolenze che si sono verificate sui mercati rendono un po' più concreta questa ipotesi. Nelle ultime ore sono arrivati diversi appelli in tal senso. La conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha chiesto alle banche centrali di invertire la rotta ...

