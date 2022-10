LaStampa : Borsa, Milano balza del 2,3% con Mps e Stm: spread a 230 - Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - News24_it : Borsa: Milano chiude in corsa, Ftse Mib +3,4% - telodogratis : Borsa: Milano (+3%) accelera con Europa, corre Parigi - iconanews : Borsa: Milano chiude in corsa, Ftse Mib +3,4% -

Seduta di fortissimo aumento per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 3,42% a 21.690 punti Mercati azionari del Vecchio continente tutti in violento rialzo sull'ipotesi che le banche centrali possano ...Seduta di fortissimo aumento per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 3,42% a 21.690 punti .Euro riavvicina la parita' col dollaro. Strappa Moncler (+8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - La speranza che le banche centrali rallentino la stretta di politica monetaria per ...(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Seduta di fortissimo aumento per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 3,42% a 21.690 punti (ANSA).