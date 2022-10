Ballando con le Stelle, paura per l’ex concorrente: la figlia ricoverata d’urgenza (Di martedì 4 ottobre 2022) l’ex danzatore provetto di Ballando con le Stelle ha passato alcune ore di paura e di ansia, per colpa del problema di salute della figlioletta Momenti di ansia e di paura per un ex concorrente di Ballando con le Stelle. Un personaggio televisivo molto seguito, anche sui social network, che si è fatto conoscere per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 ottobre 2022)danzatore provetto dicon leha passato alcune ore die di ansia, per colpa del problema di salute della figlioletta Momenti di ansia e diper un exdicon le. Un personaggio televisivo molto seguito, anche sui social network, che si è fatto conoscere per L'articolo proviene da Inews24.it.

Ballando_Rai : ?? -4 all’inizio della nuova stagione e con #BallandoSegreto scopriamo il dietro le quinte. Le coppie sono agguerrit… - CARLA78120656 : RT @Nicolet84520681: @stanzaselvaggia Quindi possiamo anche noi esprimere la ns idea in merito alla tua pochezza intellettuale e al tuo att… - ADerespinis : RT @Nicolet84520681: @stanzaselvaggia Quindi possiamo anche noi esprimere la ns idea in merito alla tua pochezza intellettuale e al tuo att… - ValeryMell1 : RT @cugusi1952: La Costamagna per il suo debutto a 'ballando con le stelle' lancerà un nuovo ballo che sicuramente avrà successo. Si chiam… - melinacugliari : RT @Nicolet84520681: @stanzaselvaggia Quindi possiamo anche noi esprimere la ns idea in merito alla tua pochezza intellettuale e al tuo att… -