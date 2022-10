Stadio Roma, domani la consegna dello studio di fattibilità in Comune (Di domenica 2 ottobre 2022) Procedono i lavori per il nuovo Stadio della Roma. domani, lunedì 3 ottobre alle ore 12, il club giallorosso, con il suo Ceo Pietro Berardi, consegnerà in Campidoglio lo studio di fattibilità dell’impianto. Lo Stadio dovrebbe sorgere a Pietralata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Procedono i lavori per il nuovodella, lunedì 3 ottobre alle ore 12, il club giallorosso, con il suo Ceo Pietro Berardi, consegnerà in Campidoglio lodidell’impianto. Lodovrebbe sorgere a Pietralata. SportFace.

