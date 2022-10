Serie D, girone H: le partite della 5.a giornata (Di domenica 2 ottobre 2022) Serie D, ecco il programma della 5.a giornata di campionato. Dopo il turno infrasettimanale, nel girone H di Serie D si torna in campo per la 5.a giornata di campionato. Ecco il calendario completo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 2 ottobre 2022)D, ecco il programma5.adi campionato. Dopo il turno infrasettimanale, nelH diD si torna in campo per la 5.adi campionato. Ecco il calendario completo...

SanGiobbeBasket : GAME DAY ???? Girone Rosso Serie A2 Old Wild West - Giornata 1 ?? Hdl Nardò ??Palasport San Giuseppe da Copertino -… - SassiLive : CALCIO, SERIE C, 6^ GIORNATA: CROTONE E CATANZARO REGINE DEL GIRONE C, POTENZA NON PERVENUTO AD AVELLINO, PICERNO C… - carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: In vetta Catanzaro e Crotone provano la fuga sconfiggendo Turris e Juve Stabia. - UMessina2021 : RT @MessinaWebTv: In vetta Catanzaro e Crotone provano la fuga sconfiggendo Turris e Juve Stabia. - MessinaWebTv : In vetta Catanzaro e Crotone provano la fuga sconfiggendo Turris e Juve Stabia. -