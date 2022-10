Sampdoria Monza 0-1 LIVE: occasione per Gabbiadini, pallone sopra la traversa (Di domenica 2 ottobre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Monza si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sampdoria Monza 0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via la sfida tra le mura del Ferraris 3? Ci prova Pessina – Sugli sviluppi di un calcio di punizione per il fallo compiuto da Murillo, Pessina prova la girata in porta. La conclusione è debole e Audero blocca senza problemi 5? Uscita di piede di Audero – Il Monza si rende pericoloso in attacco con Mota e Caprari, Audero capisce tutto ed esce salvando la porta blucerchiata 10? Gol di Pessina – Azione perfetta di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via la sfida tra le mura del Ferraris 3? Ci prova Pessina – Sugli sviluppi di un calcio di punizione per il fallo compiuto da Murillo, Pessina prova la girata in porta. La conclusione è debole e Audero blocca senza problemi 5? Uscita di piede di Audero – Ilsi rende pericoloso in attacco con Mota e Caprari, Audero capisce tutto ed esce salvando la porta blucerchiata 10? Gol di Pessina – Azione perfetta di ...

