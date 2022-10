Orso nei boschi di Lenna, un residente sente il verso. I Forestali: “In Valle ce ne sono due” (Di domenica 2 ottobre 2022) Lenna. Strani rumori, un ruglio prolungato, alberi che si muovevano, come se qualcuno si stesse grattando la schiena contro il fusto. Che l’Orso sia tornato nei boschi della Valle Brembana? Molto probabile, secondo i carabinieri Forestali di Bergamo. Poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato primo ottobre, un residente di Lenna, ha udito il verso di un animale nel bosco dietro la sua abitazione, che si trova nella frazione di Cornamena, al di là del Brembo, in una zona isolata a ridosso del sentiero che porta al masso erratico. Stava fumando una sigaretta sul balcone quando ha visto le cime degli alberi muoversi e ha sentito un verso strano. Lui è un cacciatore, quindi riconosce il bramito del cervo, che in questo momento dell’anno ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022). Strani rumori, un ruglio prolungato, alberi che si muovevano, come se qualcuno si stesse grattando la schiena contro il fusto. Che l’sia tornato neidellaBrembana? Molto probabile, secondo i carabinieridi Bergamo. Poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato primo ottobre, undi, ha udito ildi un animale nel bosco dietro la sua abitazione, che si trova nella frazione di Cornamena, al di là del Brembo, in una zona isolata a ridosso del sentiero che porta al masso erratico. Stava fumando una sigaretta sul balcone quando ha visto le cime degli alberi muoversi e ha sentito unstrano. Lui è un cacciatore, quindi riconosce il bramito del cervo, che in questo momento dell’anno ...

Bergamonews : #Orso nei boschi di Lenna, un residente sente il verso. I Forestali: 'In Valle ce ne sono due' - BergamoNews - Peppeguitarplay : Finalmente si abbandona la propaganda elettorale . Osservazione puntuale da girare a chi deve decidere come l’orso… - sole24ore : ?? #Bitcoin, questa volta è diverso. Per la prima volta sfiderà la recessione e l’Orso. Nei suoi 13 anni di vita la… - fisco24_info : Bitcoin, questa volta è diverso. Per la prima volta sfiderà la recessione e l’Orso: Nei suoi 13 anni di vita la pri… - Nonnadinano : @Orso_Paffuto @DavidePanunzi10 @ricpuglisi @GiorgiaMeloni Una legge deve tener conto di tutti gli ambienti Valuti q… -