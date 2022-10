La cucina in disordine fa mangiare meno? La risposta è inaspettata (Di domenica 2 ottobre 2022) Spesso ci si chiede come fare per mangiare meno. A differenza di quanto si pensi, trovare la cucina in disordine non porta ad un basso consumo di cibo. Uno studio ha rilevato qualcosa di inaspettato. Per abbassare il consumo di cibo si tracciano vari percorsi. Un pensiero che fa capo a tantissime persone riguarda la cucina in disordine. Questo aspetto, per molti, porterebbe a mangiare di meno. Portando, in un certo senso, ad una dieta. La scienza, però, dice tutt’altro. Fonte foto: Adobe StockMantenersi in linea è un obiettivo di tanti. Le strade intraprese possono essere tante e una ci conduce, in maniera inaspettata, allo stato della cucina. Trovarsi in un ambiente in disordine non ... Leggi su chenews (Di domenica 2 ottobre 2022) Spesso ci si chiede come fare per. A differenza di quanto si pensi, trovare lainnon porta ad un basso consumo di cibo. Uno studio ha rilevato qualcosa di inaspettato. Per abbassare il consumo di cibo si tracciano vari percorsi. Un pensiero che fa capo a tantissime persone riguarda lain. Questo aspetto, per molti, porterebbe adi. Portando, in un certo senso, ad una dieta. La scienza, però, dice tutt’altro. Fonte foto: Adobe StockMantenersi in linea è un obiettivo di tanti. Le strade intraprese possono essere tante e una ci conduce, in maniera, allo stato della. Trovarsi in un ambiente innon ...

ArtetecaOf : Non è possibile. #arteteca #cucina #disordine #comedy - AD_italia : La dispensa è in vostro incubo ricorrente? Dite addio al disordine in cucina, grazie a questi consigli salva-spazio… - Helen_Clarvoe : Eh ma se non si butta quella non si sta bene, che fa disordine, ma se si tratta di tutti i zavagli che tiene nel su… -