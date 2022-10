Inter di Inzaghi | senza Brozovic è notte fonda

pisto_gol : Che all’Inter ci fosse un problema portiere l’aveva già capito #AConte, ma è grave che la difesa meno battuta 2 ann… - Inter : Le dichiarazioni di Simone Inzaghi post match #InterRoma - Inter : @play_eFootball ? A disposizione: 24 Onana, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova,… - ForzatiMariella : RT @NicolaRaiano: ???#Inzaghi: 'Ho visto la miglior #Inter della stagione'. Cioè, ma è serio? #InterRoma - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: #Inter, dopo #Lukaku Simone #Inzaghi rischia di perdere anche #LautaroMartinez -

, perMarcelo Brozovic è più di un regista: è un vero e proprio talismano. Quando non c'è, si spegne la luce in tutti i sensi. Anche contro la Roma mancava e, puntualmente, i nerazzurri ...... Milan Skriniar - Nicolo' Zaniolo L'è in crisi profonda e i suoi tifosi in depressione. Contro la Romaha messo in fila la quarta sconfitta in otto giornate . Un bilancio da brividi. ...Disastro a Milano. L’Inter cede alla Roma, dopo esser passata in vantaggio nel primo tempo. La formazione nerazzurra colleziona la quarta sconfitta in campionato in otto giornate e ora anche Inzaghi ...Gli attaccanti nerazzurri non segnano in campionato da un mese: pesa l'assenza di Romelu Lukaku, fermo ai box per infortunio.