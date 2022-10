Griglia di partenza F1 | GP Singapore 2022 | Russell parte dalla pit lane | guadagnano una posizione Ricciardo e Ocon

(Di domenica 2 ottobre 2022) Si trasforma ladidel Gran Premio didi Formula 1 a poche ore dall’inizio della gara. Pochi minuti fa è stata annunciato il cambio di Power Unit per George(Mercedes), che partirà cosìpit. Cambia dunque la seconda metà dello schieramento, visto che il pilota britannico si era fermato ieri all’undicesimo posto. In sesta fila ci sarà dunque Mick Schumacher (Haas) al fianco di Lance Stroll (Aston Martin), che scala undicesimo. Guadagna una fila anche Daniel(McLaren), unaper Esteban(Alpine), ieri diciottesimo. F1, GP: Georgesostituisce la power unit e partirà ...

Dopo essersi schierati sulla griglia di partenza, Aleix Espargaró e Fabio Quartararo vanno da Loris Capirossi facendogli presente che gli organizzatori devono assumersi le loro responsabilità se ...VEDI ANCHE MotoGP Thailandia 2022, super pole di Bezzecchi! Bagnaia terzo precede Quartararo MotoGP Thailandia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW MotoGP Thailandia 2022: la griglia di partenza e i ...La partenza del Gran Premio della Thailandia di MotoGP è stata tardata di quasi un'ora rispetto all'orario programmato a causa delle avverse condizioni meteo ...