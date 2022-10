Da Castel Volturno, personalizzato in palestra per Osimhen (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per una seduta mattutina di allenamento in vista della gara di Champions League contro L'Ajax, in programma martedi ad Amsterdam, di seguito il report ufficiale : Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli si è ritrovato aper una seduta mattutina di allenamento in vista della gara di Champions League contro L'Ajax, in programma martedi ad Amsterdam, di seguito il report ufficiale : Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico inmentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione inha svolto lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.ha svolto lavoroin

Internazionale : Tra Rebibbia e Castel Volturno, storie di esistenze che non vogliono essere espropriate. Con Zerocalcare e Djarah K… - tuttonapoli : Report da Castel Volturno: personalizzato in palestra per Osimhen - CampaniaSportIt : Termina in parità il big match al “Prassino” tra la Sessana ed il Castel Volturno - icemastromatteo : RT @Internazionale: Tra Rebibbia e Castel Volturno, storie di esistenze che non vogliono essere espropriate. Con Zerocalcare e Djarah Kan.… - ponti72 : RT @Internazionale: Tra Rebibbia e Castel Volturno, storie di esistenze che non vogliono essere espropriate. Con Zerocalcare e Djarah Kan.… -