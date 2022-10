novasocialnews : Cosenza, uccide compagna a colpi di pistola e si suicida - zazoomblog : Femminicidio a Scalea (Cosenza) guardia giurata uccide la ex e si toglie la vita - #Femminicidio #Scalea #(Cosenza)… - GltFoundation : RT @bizcommunityit: Scalea (Cosenza), vigilante uccide l'ex compagna e poi si suicida - bizcommunityit : Scalea (Cosenza), vigilante uccide l'ex compagna e poi si suicida - MaricaGusmitta : #Femminicidio #Cosenza , uccide la compagna a colpi di pistola e si suicida - la Repubblica -

Un altro femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno a Scalea, nota località balneare della Calabria in provincia di. L'uomo si è poi tolto la vita sparandosi alla testa. Il tragico fatto è avvenuto nella notte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. L'uomo ha sparato alla compagna in auto dopo una ...L'incontro per parlare della separazione approfondimento Venezia,moglie a coltellate: arrestato Secondo quanto si è appreso, il 25enne e l'ex fidanzata avevano deciso di incontrarsi per ...(Adnkronos) – Omicidio-suicidio a Scalea, in provincia di Cosenza. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno al culmine di una lite avvenuta in auto. L’uomo, una guardia giurata, si è p ...Un giovane di 25 anni ha ucciso la ex fidanzata con alcuni colpi di pistola ed ha poi rivolto l'arma contro se stesso, suicidandosi. E’ accaduto la scorsa notte a Scalea, nell’alto Tirreno cosentino.