Como, chiamata per un intervento dopo 11 anni: era in lista d'attesa dal 2011 (Di domenica 2 ottobre 2022) Difficile immaginare la sensazione quando l'ospedale Sant'Anna l'ha chiamata per fissare un appuntamento chiesto nel 2011. La storia arriva da Como, dove una paziente era stata messa in...

Corriere : Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento: chiamata dopo 11 anni - Open_gol : Dopo aver ricevuto la telefonata dall'Ospedale Sant'Anna, la paziente ha denunciato l'accaduto al giornale locale.… - sacchiflavio : RT @Spartaco67_: SANITA’ Como, paziente in lista d’attesa per un intervento: chiamata 11 anni dopo. Io tutta questa fretta mica la capisco. - ERivetta : RT @Spartaco67_: SANITA’ Como, paziente in lista d’attesa per un intervento: chiamata 11 anni dopo. Io tutta questa fretta mica la capisco. - Spartaco67_ : SANITA’ Como, paziente in lista d’attesa per un intervento: chiamata 11 anni dopo. Io tutta questa fretta mica la capisco. -