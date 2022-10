All’asta i capolavori della collezione di David Solinger | ci sono Picasso | Miró | Giacometti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 ottobre 2022) Un gruppo di 90 dipinti e sculture di artisti del calibro di Pablo, Willem de Kooning, Joane Jean Dubuffet saranno vendutiil 14 novembre da Sotheby’s a New York. Si prevede che la vendita possa incassare almeno 100 milioni di dollari. Le opere provengono dalladi, avvocato ed ex presidente del Whitney Museum di New York morto nel 1996 all’età di 90 anni. Tra le opere più importanti che saranno offerte nell’ambito dell’eredità dic’è il ritratto di Marie-Thérèse Walter di Pablodel 1927, che l’artista realizzò poche settimane dopo aver incontrato la sua prima musa. Il dipinto, “Femme dans fauteuil”, una veduta astratta del soggetto in una tavolozza di nero, rosso e bianco, dovrebbe ...