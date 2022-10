Vendemmia a rischio in Sicilia | mancano i braccianti Gli imprenditori | Colpa del Rdc

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Quest’anno è la prima volta che abbiamo difficoltà a trovare lavoratori per la raccolta dell’uva in piena. Una vera piaga”. E’ la drammatica testimonianza all’Adnkronos di Antonio Rallo, presidente del Consorzio Doce amministratore delegato dell’azienda di famiglia Donnafugata, un marchio ben connotato anche all’estero come espressione dei vini di qualitàni. “Noi siamo sempre riusciti a trovarecon il passaparola e invece questa estate – rivela l’imprenditore – abbiamo avuto seri problemi. Siamo molto più che preoccupati. E’ un campanello d’allarme per i prossimi anni perché la questione riguarda anche altri settori come le coltivazioni di ortaggi e frutta che si vive sempre di più da quando esiste il reddito di cittadinanza”. Numerosi sono gli esempi illustrati da Rallo di ...

- precisa Rallo - Per fortuna la stagione dellavolge al termine e non si sovrappone mai alla raccolta delle olive, altrimenti sarebbe un grande problema per le esigenze di manodopera'.Nel comparto agricolo l'emergenza principale ha invece sempre riguardato ildi caporalato, ... Qui, ad ogni, i sindacati forniscono materiale e informazioni sui propri diritti alle ...