Un titolo e un editoriale, così Libero riesce a passare dalla parte del torto sulle parole di Rula Jebreal (Di sabato 1 ottobre 2022) C'è una linea sottile da non superare quando si è dalla parte della ragione e non si vuole finire da quella del torto. Ma quel flebile confine è stato superato da Libero quotidiano che oggi, per criticare – legittimamente – Rula Jebreal per quell'assurdo parallelismo tra una vicenda che ha visto coinvolto (in passato) il padre di Giorgia Meloni e le "ideologie" della leader di Fratelli d'Italia sugli stranieri migranti che vivono in Italia. Perché per contestare una posizione che si ritiene sbagliata, non si può passare all'insulto Libero, con parole al vetriolo e vergognosi riferimenti (questa volta parlando della Sinistra) a mali incurabili. LEGGI ANCHE > La disgustosa prova della stampa italiana sulla storia del papà di Giorgia ...

