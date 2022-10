Ultime Notizie Roma del 01-10-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 ottobre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le palle del gasdotto Nord stream nel Mar Baltico potrebbero essere state causate da bombe piazzate da robot di manutenzione che operano nella struttura per le riparazioni l’opinione di esperti riferita dal Guardian fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca ritengono intanto che le strutture siano state colpite in quattro punti le esplosioni con 500 kg di tritolo l’equivalente della potenza di una bomba di aereo gli investigatori tedeschi hanno effettuato letture sismiche per calcolare la San delle esplosioni dopo aver visto ieri Matteo Salvini ribadendo massima comunità di intenti con Giorgia Meloni oggi Silvio Berlusconi dovrebbe incontrare ad Arcore la leader di Fratelli d’Italia che nel frattempo lavoro sulle emergenze energia il Liverpool si sta no i ...