Ultime Notizie – Arriva l’Ottobrata, caldo e colpo di coda dell’estate: previsioni meteo (Di sabato 1 ottobre 2022) caldo e colpo di coda dell’estate dopo il maltempo. Arriva l’Ottobrata sull’Italia con giornate soleggiate e temperature oltre i 25-27°C. Il termine ‘Ottobrata’, spiega il sito www.iLmeteo.it, “deriva dalla tradizione romana di compiere delle belle scampagnate ad Ottobre ai Castelli, cioè sui Colli Albani. Il clima di Roma infatti regala ogni anno periodi caldi e soleggiati in questo mese che inizia oggi: quest’anno il bel tempo di inizio ottobre non sarà confinato entro le mura romane ma si estenderà a tutto il nostro Paese. Ottime Notizie dopo una seconda metà di settembre drammatica dal punto di vista meteo”. “A cavallo dell’Equinozio d’Autunno si sono infatti registrate ben 3 tempeste equinoziali, durante le quali lo scambio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 1 ottobre 2022)didopo il maltempo.sull’Italia con giornate soleggiate e temperature oltre i 25-27°C. Il termine ‘Ottobrata’, spiega il sito www.iL.it, “deriva dalla tradizione romana di compiere delle belle scampagnate ad Ottobre ai Castelli, cioè sui Colli Albani. Il clima di Roma infatti regala ogni anno periodi caldi e soleggiati in questo mese che inizia oggi: quest’anno il bel tempo di inizio ottobre non sarà confinato entro le mura romane ma si estenderà a tutto il nostro Paese. Ottimedopo una seconda metà di settembre drammatica dal punto di vista”. “A cavallo dell’Equinozio d’Autunno si sono infatti registrate ben 3 tempeste equinoziali, durante le quali lo scambio ...

