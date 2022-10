Tu Si Que Vales 2022 | Eddie Williams solleva pesi e canta video e gallery

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 1 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di Davide Sciacca, un 32enne australiano che prima hato delle enormi palle da 170 kg l’una, poi…si è messo are con una voce meravigliosa. Davvero inaspettato! L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Una bella performance che ha colpito pubblico e giuria. Per lui il 77% delle preferenze. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera. ...

MariaDiBello6 : @OroBitty Io sto guardando tu si que vales e ho appena visto un omone australiano che dopo ave sollevato 340kg ha c… - rubygloryy : un tipo a tu si que vales ha sollevato una palla di 170kg e poi ha iniziato a cantare thinking out loud con tutta l… - glly63 : RT @parkchanelmoon: vi prego sto guardando tu si que vales con mia mamma e c’è un tipo che doveva sollevare un coso pesantissimo da non so… - icarvsplume : RT @fabriburatti: #tusiquevales l’esibizione canto migliore di sempre a tu sì que vales. Sembra professionista - parkchanelmoon : vi prego sto guardando tu si que vales con mia mamma e c’è un tipo che doveva sollevare un coso pesantissimo da non… -

