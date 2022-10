Traffico Roma del 01-10-2022 ore 10:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità nel quartiere Trieste sino alle 12:30 sono previste delle verifiche sulle alberature di via di Santa Costanza con chiusure nel tratto di strada tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza e la deviazione su Corso Trieste e via Nomentana per le linee di bus 168 310 e 544 in centro Questa mattina è in programma un corteo a sostegno delle donne iraniane è in programma da Piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali passando per via Cavour saranno possibili temporanee chiusura al Traffico e deviazioni per 26 linee del trasporto pubblico ulteriori dettagli e aggiornamenti su Roma mobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere Trieste sino alle 12:30 sono previste delle verifiche sulle alberature di via di Santa Costanza con chiusure nel tratto di strada tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza e la deviazione su Corso Trieste e via Nomentana per le linee di bus 168 310 e 544 in centro Questa mattina è in programma un corteo a sostegno delle donne iraniane è in programma da Piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali passando per via Cavour saranno possibili temporanee chiusura ale deviazioni per 26 linee del trasporto pubblico ulteriori dettagli e aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Roma – Napoli AV (direzione Napoli) dalle ore 9:35 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Sal… - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Aglio e Barberino di… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Aglio e Barberino di Mugello #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRadio : ??#Treni Linea Roma – Napoli AV (direzione Napoli) ?? Il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Salone p… -