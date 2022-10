Salernitana, Nicola: «Voglio di più, come i miei giocatori» (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole del tecnico della Salernitana Nicola in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. INFORTUNATI – «Fazio ha avuto una distorsione alla caviglia e questo non ci permetterà di averlo a disposizione, credo si possa riaggregare al gruppo la settimana prossima. Resta a casa anche Bohinen, clinicamente guarito. Il problema è che, dopo l’infortunio, carica molto sulla stessa gamba e dobbiamo abituarlo nuovamente a correre e muoversi in modo naturale. Spero di potergli dare qualche minuto la settimana prossima contro il Verona». BILANCIO DI INIZIO DI STAGIONE – «Voglio sempre di più, così come i miei ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole del tecnico dellain conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo Davide, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. INFORTUNATI – «Fazio ha avuto una distorsione alla caviglia e questo non ci permetterà di averlo a disposizione, credo si possa riaggregare al gruppo la settimana prossima. Resta a casa anche Bohinen, clinicamente guarito. Il problema è che, dopo l’infortunio, carica molto sulla stessa gamba e dobbiamo abituarlo nuovamente a correre e muoversi in modo naturale. Spero di potergli dare qualche minuto la settimana prossima contro il Verona». BILANCIO DI INIZIO DI STAGIONE – «sempre di più, così...

DAZN_IT : #Salernitana, #Nicola elogia #Mazzocchi: 'Uno spot per il calcio'. Domani il #Sassuolo: 'Out Fazio e Bohinen'. #DAZN - TuttoSalerno : Sassuolo-Salernitana, i convocati di mister Nicola: quattro gli assenti - CalcioNews24 : Salernitana, Nicola: «Voglio di più, come i miei giocatori» - CalcioPillole : Il tecnico della #Salernitana ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro il #Sassuolo: di seguito… - Salernogranata : Salernitana, Nicola: 'Dobbiamo accettare l'uno contro uno, rientra Lovato. Out Fazio e Bohinen' -