Mangia un wurstel e finisce in terapia intensiva | cosa è successo al 30enne

Anche in Altotevere, dunque, si registra un caso di listeriosi legata ai, dopo sei morti e decine di ricoveri. L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dal Ministero della salute. '...e viene ricoverato all'ospedale di Perugia per una sospetta listeriosi. E' accaduto a un ragazzo di Città di Castello di 25 anni che, nei giorni scorsi, era arrivato in ospedale con ... I würstel non si mangiano crudi. 4 milioni di confezioni ritirate dagli scaffali Il giovane è ricoverato attualmente in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ministero ha disposto di concerto con l'azienda produttrice del prodotto il ritiro dal commercio dei lotti ...Secondo l'azienda Agricola 3 Valli, al centro dello scandalo per i wurstel contaminati da listeria, il problema potrebbe essere insorto per cattiva conservazione del prodotto o modalità di consumo err ...