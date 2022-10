L’opzione nucleare di Putin, dove può colpire in Ucraina: «Ma se usa l’atomica la Russia sarà distrutta» (Di sabato 1 ottobre 2022) La sfida di Vladimir Putin è lanciata. Con l’annessione delle quattro regioni ucraine nel giorno dell’ennesima strage di civili a Zaporizhzhia lo Zar ha lanciato ufficialmente la sua guerra totale all’Occidente. Sul piano militare: da tempo sostiene che le sue truppe combattono non gli ucraini ma gli Usa e la Nato che forniscono loro le armi. E ha avvertito che i nuovi territori verranno difesi «con ogni mezzo possibile». Evocando quindi la dottrina russa sulla bomba atomica. E su quello valoriale: «L’Occidente ci ha chiamati amici, partner, ma in realtà ci ha trattati come una colonia. Non vivremo secondo le loro regole. La sua egemonia è finita», ha detto ieri. Annessione ed escalation atomica vanno di pari passo. Per questo a Kiev si chiedono quale possa essere l’obiettivo del primo strike nucleare. Mentre in America rispondono che se usa ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) La sfida di Vladimirè lanciata. Con l’annessione delle quattro regioni ucraine nel giorno dell’ennesima strage di civili a Zaporizhzhia lo Zar ha lanciato ufficialmente la sua guerra totale all’Occidente. Sul piano militare: da tempo sostiene che le sue truppe combattono non gli ucraini ma gli Usa e la Nato che forniscono loro le armi. E ha avvertito che i nuovi territori verranno difesi «con ogni mezzo possibile». Evocando quindi la dottrina russa sulla bomba atomica. E su quello valoriale: «L’Occidente ci ha chiamati amici, partner, ma in realtà ci ha trattati come una colonia. Non vivremo secondo le loro regole. La sua egemonia è finita», ha detto ieri. Annessione ed escalation atomica vanno di pari passo. Per questo a Kiev si chiedono quale possa essere l’obiettivo del primo strike. Mentre in America rispondono che se usa ...

