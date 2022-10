LIVE Sinner-Rune 7-5 4-6 2-3, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: brutta caduta per l’azzurro, ansia per la caviglia. Riprende la partita (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK Rune! 30-30 DRITTO AD APRIRE IL CAMPO E PALLA CORTA INCREDIBILE! Jannik però sembra soffrire molto. 15-15 Sinner fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Jannik. 2-4 Game Rune! Fuori di poco la risposta dell’azzurro. 40-30 Palla game Rune. 30-30 Si muove bene in campo Sinner, lascia andare bene il braccio e ottiene un ottimo dritto. Sinner TORNA IN CAMPO E PROVA A RiprendeRE A GIOCARE 19:45 l’azzurro si è piantato con la punta del piede e si è girata la caviglia. Lo staff medico sta applicando all’italiano una fasciatura, vediamo se il nostro alfiere sarà in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA BREAK! 30-30 DRITTO AD APRIRE IL CAMPO E PALLA CORTA INCREDIBILE! Jannik però sembra soffrire molto. 15-15fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Jannik. 2-4 Game! Fuori di poco la risposta del. 40-30 Palla game. 30-30 Si muove bene in campo, lascia andare bene il braccio e ottiene un ottimo dritto.TORNA IN CAMPO E PROVA ARE A GIOCARE 19:45si è piantato con la punta del piede e si è girata la. Lo staff medico sta applicando all’italiano una fasciatura, vediamo se il nostro alfiere sarà in ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Rune 7-5 1-1 Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set! - #Sinner-Rune #Sofia #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Sinner-Rune 5-4 semifinale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Rune #semifinale #Sofia #2022: - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Al via la seconda #semifinale tra #Sinner e #Rune, chi vince sfida #Huesler, che h… - maryemanuel7532 : RT @SSportNetwork: #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Niente finale tutta italiana in Bulgaria: #Musetti si arrende a sorpresa allo svizzero… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Niente finale tutta italiana in Bulgaria: #Musetti si arrende a sorpresa allo sviz… -