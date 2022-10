Il ritorno di Lévy | altro fango su Meloni | Lei e Mussolini La bufala è servita

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo aver infiammato la campagna elettorale il filosofo francese Bernard-Henritorna sulla tv italiana. Stavolta non da Marco Damilano, la cui trasmissione per le dichiarazione dell'intellettuale idolo della sinistra è stata sanzionata dall'Agcom, ma nel salotto del weekend di La7 In Onda, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Il risultato cambia poco, conche ha sparato a zero su Giorgia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi spacciando anche una pericolosasulla leader di FdI. "Non è di centrodestra. La sua politica su immigrazione e aborto è destra dura. La legittimità del voto? È ovvio che le elezioni sono legittime ma si ha il diritto di dire che l'Italia merita di più di questo triunvirato assurdo", di, Salvini e un "Berlusconi che invecchia". Poco ...