Gf Vip 7, diversi volti noti si esprimono sul ritiro di Marco Bellavia dal reality (Di sabato 1 ottobre 2022) Il ritiro di Marco Bellavia dal Gf Vip 7 ha generato molte reazioni anche tra alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Molti ex concorrenti delle passate edizioni del reality show hanno espresso il loro dissenso sui loro account social. Sonia Lorenzini chiede la squalifica di chi ha deriso Bellavia: L'atteggiamento di molti concorrenti al #gfvip qualcosa di così squallido che nemmeno riesco a commentarlo in modo lucido senza che mi parta qualche insulto! Ignorare, deridere, umiliare una persona che sta soffrendo non ha nulla di UMANO per me dovrebbero essere SQUALIFICATI Lulù Selassié ha condiviso nelle sue storie il post del Gf ed ha aggiunto un cuore spezzato. Francesco Oppini oltre ad aver pubblicato un post ecco cosa ha detto nelle sue storie Instagram. Francesco dice la sua sul trattamento ...

IsaeChia : #GfVip 7, diversi volti noti si esprimono sul ritiro di Marco Bellavia dal reality Non si ferma l’ondata di indig… - davided81 : Ricordo quando nell'edizione Nip del 2018 venne squalificato Baye Dame per i suoi comportamenti contro la Nizar e i… - IsaeChia : #GfVip 7, disgustose parole dei Vipponi contro Marco Bellavia: 'Non vieni qui a fare psicanalisi gratis, vai alla n… - scrivituoisogni : C'è da dire che Antonella ha avuto molto sostegno da diversi 'vip' che hanno fatto campagna pubblicitaria per salvarla #gfvip - lucaletto : @SimoPillon Bene ora puoi fare il gay liberamente e non ossessionare chi lo è. Del resto i peggiori sono sempre que… -