Gas russo | Eni | flussi attraverso Tarvisio sono nulli

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gasl’Austria. Oggi, pertanto, idi gasdestinati a Eniil punto di ingresso disaranno. Eni si riserva di comunicare eventuali riprese delle forniture. E’ la comunicazione che pubblica l’Eni sul proprio sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dalle tubature dei gasdotti Nord Stream colpite dalle recenti esplosioni sono fuoriusciti 800 milioni di metri cubi di gas naturale. Lo afferma Gazprom secondo quanto riferito dalla Tass.