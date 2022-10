Estrazione del Lotto di Oggi | i numeri vincenti di Sabato 01 Ottobre 2022

winforlife2013 : Estrazione 4651 ore 16.00 del 01/10/2022 - viltrio : @lst_glc Purtroppo gli allenatori di estrazione diversa da quella delle tre squadre del nord che provano a fare qua… - visionaria_io : @_Nico_Piro_ Pensa se sapessero che per iscriverci al blog abbiamo pagato 20.000 euro e stiamo aspettando l'estrazi… - winforlife2013 : Estrazione 4650 ore 15.00 del 01/10/2022 - winforlife2013 : Estrazione 4649 ore 14.00 del 01/10/2022 -

...4 miliardi di metri cubi (bcm) all'anno, ovvero circa il 15%consumo annuo polacco. Il Baltic ...invadono proprio il paese scandinavo come risposta alla decisione di Oslo di sospendere l'...... "Ci chiediamo come sia possibile, nell'ambito della revisionePIAE, autorizzare l'di ulteriori 2.400.000 metricubi, ampliando l'attuale area, nel rispetto di ogni vincolo esistente. ...Riconoscimenti anche alle scuole vincitrici Leopardi e Lorenzini che hanno partecipato con il maggior numero di alunni Jesi, 1 ottobre2022 – Si è svolta ieri sera in Comune la premiazione dell’iniziat ...SAN BENEDETTO - Il coordinamento No Triv lancia l'allarme per il via libera dato ad un nuovo pozzo per l'estrazione di gas nel Mare Adriatico, al largo delle coste di Abruzzo e Marche, ...