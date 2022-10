DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: condizioni non semplici per la FP3. Attesa per vedere le auto in pista (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Singapore 2022 F1 SU TV8 12.26 I protagonisti entrano nei rispettivi abitacoli. Tra quattro minuti la pit lane sarà aperta. 12.23 Si accendono i primi motori a Singapore, tra poco si dovrebbe partire! 12.20 La FIA si pronuncerà prima di Suzuka (Giappone), prossima competizione in calendario. Resta in ogni caso da definire cosa succederà per Red Bull ed Aston Martin, c’è molta incertezza al momento. 12.18 Il tema del week-end del GP di Singapore è dato dal ‘caso Budget Cup’. Red Bull ed Aston Martin avrebbero infatti sforato il limite concesso dal regolamento. Ricordiamo che la situazione riguarda al Mondiale 2021, vi sarebbero gli estremi per squalificare i team interessati. 12.15 I commissari stanno lavorando nel terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 12.26 I protagonisti entrano nei rispettivi abitacoli. Tra quattro minuti la pit lane sarà aperta. 12.23 Si accendono i primi motori a, tra poco si dovrebbe partire! 12.20 La FIA si pronuncerà prima di Suzuka (Giappone), prossima competizione in calendario. Resta in ogni caso da definire cosa succederà per Red Bull ed Aston Martin, c’è molta incertezza al momento. 12.18 Il tema del week-end del GP diè dato dal ‘caso Budget Cup’. Red Bull ed Aston Martin avrebbero infatti sforato il limite concesso dal regolamento. Ricordiamo che la situazione riguarda al Mondiale 2021, vi sarebbero gli estremi per squalificare i team interessati. 12.15 I commissari stanno lavorando nel terzo ...

